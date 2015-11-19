У БПП пропонують Раді заборонити сигнальні голосування

Відповідний законопроект №3487 депутат вніс 16 листопада.

Документом пропонується виключити з зі статті 28 закону про регламент Ради пункту, що дозволяє головуючому проводити рейтингове (сигнальне) голосування для прогнозування результатів голосування питання порядку денного пленарного засідання парламенту.

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На думку автора, сигнальне голосування стало "способом витискування рішень, нерідко воно використовується багатократно з одного питання", тому з метою недопущення подібних випадків Пинзеник і пропонує його заборонити.