5 активістів Майдану досі вважаються зниклими безвісти – Генпрокуратура

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН заявив начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"У цілому в МВС було зареєстровано 121 заяву про зниклих безвісти громадян в період з листопада 2013 по березень 2014 року. У той же час розшукано 53, щодо 29 випадків інформація про зникнення не підтвердилася", - сказав він.

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"У нас розпочато 5 кримінальних проваджень, де люди пропали без вісті. Ці зникнення можуть бути пов'язані з проведенням масових акцій протесту. У цьому випадку наслідок здійснює МВС", - зазначив Горбатюк.