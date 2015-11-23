Гройсман вважає, що депутати-забіяки не повинні бути недоторканними

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу після засідання погоджувальної ради парламенту, відповідаючи на питання, якою має бути відповідальність за конфліктні ситуації і бійки з участю депутатів.

"Я вважаю, що має бути дві частини відповідальності - це кримінальна, якщо злочин вчинено кримінальний проти людини, або хабарництво та інші дії, які вважаються кримінальними; і політична", - сказав він.

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Спікер висловив думку, що в разі застосування депутатом фізичного впливу, на нього не може поширюватися недоторканність.

Що стосується політичної відповідальності, то Гройсман зазначив, що в цьому питанні поки що "важко визначити межі".

"Я все ж наполягаю на тому, що профільний парламентський комітет повинен надати нам пропозиції і щодо політичної відповідальності", - сказав він.

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Гройсман додав, що, "можливо, слід встановити, щоб депутатська недоторканність не поширювалася на злочини проти людини кримінальні - вбивство, тяжкі тілесні ушкодження".

Крім того, він нагадав, що триває робота над кодексом поведінки депутатів.

"Я думаю, що найближчим часом, не пізніше січня, ми внесемо комплексні пропозиції з цього приводу", - додав Гройсман.

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