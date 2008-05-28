Ющенко відповів Луценку: як програв, то кулаками не потрібно махати

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що демократична коаліція не розвалиться, і називає заяви міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА “хворобливими”. Про це В.ЮЩЕНКО сказав на прес-конференції для українських ЗМІ у Вінніпегу (Канада) у вівторок.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що коаліція не розвалиться, і той, хто тішить себе, що може піти від відповідальності завдяки розвалу коаліції, - сподівається марно. “Такої послуги я вам не дам. Люди будуть відповідати за ту справу, за яку вони взялися, в тому числі і міністр внутрішніх справ”, - наголосив Президент.

Він нагадав, що особисто пропонував Ю.ЛУЦЕНКА на посаду глави МВС. “Мені здається, як програв, то кулаками не потрібно махати. В тебе були всі можливості через площу, через діалог довести свої цінності. Ви знаєте, говорити з ранку до вечора лише демагогічні речі, і сподіватись, що за тобою підуть, - я думаю, це вчорашній день”, - вважає В.ЮЩЕНКО.

Водночас він зауважив, що не хоче коментувати брудні і хворобливі заяви і опускатись до рівня політиків, які його звинувачують у роботі щодо розвалу коаліції.

Президент підкреслив, що в Україні демократичні цінності існували і будуть існувати, і останні вибори в Києві це засвідчили.

За словами В.ЮЩЕНКА, про демократичність виборів свідчить те, що програли ті, хто не зміг сформулювати свої пріоритети і довести киянам свою програму.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що кияни продемонстрували, що вони хочуть прагматичної роботи, а не популістських гасел.

Як повідомляв УНІАН, на прес-конференції 27 травня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що в державі відбувається політичний переворот, спрямований на повернення “кучмізму”. Він звернувся з відповідним попередженням до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, коаліції демократичних сил, а також до виборців, які підтримали демократичні сили.

Ю.ЛУЦЕНКО звинуватив главу Секретаріату Президента Віктора БАЛОГУ та одного з лідерів Партії регіонів Бориса КОЛЕСНІКОВА у змові, спрямованій на розвал демократичної коаліції, створення так званої “широкої коаліції” та повернення держави в “замовні часи кучмізму”.

Процеси, що відбуваються, Ю.ЛУЦЕНКО назвав “державним” та “політичним” переворотом, а також назвав “абсолютно очевидним” факт підтримки Президентом В.ЮЩЕНКОМ зазначеного “плану БАЛОГИ-КОЛЕСНІКОВА”.

Як повідомлялося, за попередніми даними, на виборах до Київради 25 травня блок “Наша Україна – Народна самооборона”, список якого очолював Ю.ЛУЦЕНКО, не подолав 3-відсотковий прохідний бар’єр.