РФ відправить до знеструмленого Криму 300 електрогенераторів малої потужності

Дизельні електрогенератори малої потужності для підтримки об'єктів зв'язку та населених пунктів, до яких неможлива подача електроенергії, направлять до Криму з РФ. Про це повідомив "віце-прем'єр" окупаційного уряду Михайло Шеремет.

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"У нас буквально бортом сьогодні прибуває 300 дизель-генераторів малої потужності від 5 до 10 кіловат з материкової Росії. Це для того, щоби втримати зв'язок, щоб забезпечити наші вишки, підстанції, частину регіонів живити. У нас є частина сіл, куди ми технічно не можемо передати електроенергію на такі відстані у зв'язку з технічними труднощами", - цитують Михайла Шеремета "РИА Новости".

Чиновник також пообіцяв, що в ці села будуть перекинуті переносні дизель-генератори, щоб люди набрали води, зарядили телефони.

"Поступово ми наростимо м'язи" і вийдемо з цієї ситуації, сподіваюся, гідно. Поки нашим жителям доведеться терпіти тимчасові незручності. Ми приносимо вибачення", - додав Шеремет.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ЛЕП.

23 листопада в "Укренерго" заявили, що відключення ліній електропередач в напрямку окупованого Криму, яке сталося через ушкодження, не призвело до проблем з енергозабезпеченням районів Херсонської та Миколаївської областей.

Станом на ранок 23 листопада учасники акції блокади Криму продовжують блокувати доступ енергетиків і ремонтних бригад до ушкоджених ліній електропередач. На разі Крим частково забезпечується електроенергією за рахунок своїх генеруючих потужностей.