ЗМІ: заступник міністра енергетики написав заяву про відставку
01:18, 24 листопада 2015Політика
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Заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Ігор Діденко подав заяву про звільнення з посади.
ЗМІ повідомляють, що Ігор Діденко подав заяву про звільнення з посади / фото: УНІАН
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на поінформоване джерело.
Згідно з інформацією, заява була подана міністру Володимиру Демчишину у понеділок.
Зазначається, що зв'язатися із Демчишиним у понеділок ввечері УП не вдалося.
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Раніше УНІАН повідомляв, що міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявляє про відсутність у контракті на поставку електроенергії в окупований Крим згадки про «кримський федеральний округ», тому не бачить необхідності пошуку винних в укладенні цього контракту.
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