ЗМІ: заступник міністра енергетики написав заяву про відставку

01:18, 24 листопада 2015
Політика
1724 0

Заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Ігор Діденко подав заяву про звільнення з посади.

фото: УНІАН

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на поінформоване джерело.

Згідно з інформацією, заява була подана міністру Володимиру Демчишину у понеділок.

Зазначається, що зв'язатися із Демчишиним у понеділок ввечері УП не вдалося.

Читайте такожПерший заступник голови СБУ назвав головну причину своєї відставки

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявляє про відсутність у контракті на поставку електроенергії в окупований Крим згадки про «кримський федеральний округ», тому не бачить необхідності пошуку винних в укладенні цього контракту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter