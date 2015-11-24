ЗМІ: заступник міністра енергетики написав заяву про відставку

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на поінформоване джерело.

Згідно з інформацією, заява була подана міністру Володимиру Демчишину у понеділок.

Зазначається, що зв'язатися із Демчишиним у понеділок ввечері УП не вдалося.

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Раніше УНІАН повідомляв, що міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявляє про відсутність у контракті на поставку електроенергії в окупований Крим згадки про «кримський федеральний округ», тому не бачить необхідності пошуку винних в укладенні цього контракту.