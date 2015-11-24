Парламентарі з БПП масово пересварилися на засіданні фракції

Про це з посиланням на самих депутатів повідомляє "Українська правда". За їх словами, все почалося з виступу Віктора Чумака, який сказав, що замовником інформаційної кампанії проти нього є заступники голови фракції БПП Ігор Кононенко і Сергій Березенко, які разом з заступником керівника фракції "Народний фронт" Сергієм Пашинським розгорнули проти нього піар-кампанію.

"Це не солідарність, а кругова порука, не фракція, а мафіозний клан", сказав Чумак.

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За словами Чумака, це робиться для того, щоб він не став членом Нацагентства з питань запобігання корупції. Водночас депутат заявив, що не піде з фракції, натомість запропонувавши йти тим, хто займається корупцією. Кононенко ж у відповідь всі звинувачення заперечував.

За словами іншого співрозмовника, Чумак також обурювався, що фракція займається бізнесом, а не політикою.

При цьому Кононенко фактично визнав, що кампанія проти заступника генпрокурора Віталія Каська ведеться з відома влади: "Ті люди, які зараз боряться з корупцією, - давайте дивитися, на яких машинах вони їздили 5 років тому, в яких квартирах живуть".

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Депутат Ольга Богомолець звинуватила заступника керівника фракції Олександра Третьякова і його соратника Гліба Загорія в тому, що вони заробляють на тендерах у фармацевтичній галузі, а також збирали підписи за її відставку. Також вона зазначила, що перший заступник міністра охорони здоров'я Олександра Павленко є висуванцем їхнього клану.

У свою чергу Третьяков звинуватив Богомолець у лобіювані російських виробників. Він також звинуватив Березенка в тому, що він "ділить голів обласних рад на колінці", бо БПП – "це не партія, а проект".

Депутат Владислав Голуб виступив з претензією, що "Бродський поливав його брудом" на виборах у Черкаській області, але керівництво фракції на це ніяк не реагувало.

Сергій Лещенко заявив, що всі рішення фракції насправді приймаються у Адміністрації президента, яка знаходиться у змові з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. За його словами, таким чином "Ощадбанк відійшов Яценюку, Ексімбанк – Порошенку, "Центренерго" – Порошенку, титанова галузь – Яценюку тощо".

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Наталія Новак заявила, що бореться з забудовою на Микільській Слобідці в Києві, і всі їй вказують, що цей об'єкт "кришує" Кононенко.

Також лунало багато критики на адресу Березенка за його заяву про те, що депутати не живуть на одну лише зарплату. Той був змушений вибачитися.

Натомість керівник фракції Юрій Луценко закликав не драматизувати ситуацію.

У свою чергу Світлана Заліщук заявила, що депутати від БПП не можуть бути однією командою, оскільки сповідують різні цінності - "хтось прийшов до парламенту заради збагачення, а хтось - щоб змінювати країну".