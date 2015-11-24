У Львові вкрали скульптуру Бандери
11:15, 24 листопада 2015Політика
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У Львові невідомі поцупили гіпсову скульптуру Степана Бандери.
У Львові невідомі викрали скульптуру Бандери / bandera.at.ua
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, експонат викрадено з підвального приміщення по вулиці Лисенка, 46.
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Зазначається, що вартість гіпсової скульптури Бандери на аукціонах оцінювали приблизно у 100 тисяч гривень.
Поліція повідомила, що буде розшукувати зловмисників.
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