УКРОП в Чернігові заявив про перехід в опозицію

Про це говориться у заяві партії УКРОП.

У підсумку головою Чернігівської обласної ради було обрано кандидата від «Блоку Петра Порошенка – «Солідарність»".

"УКРОП звертає увагу своїх друзів та партнерів з РПЛ, що жодні домовленості на будь-яких рівнях з представниками «Опозиційного блоку» ніколи не будуть дотримані і, врешті-решт, спрацюють проти встановлення демократії та захисту свободи. Голосування у Чернігівській обласній раді ще раз підтвердило, що по всіх важливих для збереження при владі корумпованої Системи питаннях дві партії, які є її єдиним політичним представництвом – БППС та «Опозиційний блок», завжди будуть діяти скоординовано та на користь своїх господарів, а не в інтересах України", - йдеться в заяві партії.

В заяві партія підкреслює, що депутати Чернігівської обласної ради від УКРОПу віддали свої голоси за кандидата від РПЛ. Але через відсутність скоординованих дій депутатів, цей кандидат не зміг очолити Чернігівську обласну раду.

Тому «Українське об'єднання патріотів» заявляє про свій перехід в опозицію. Депутати від УКРОПу не підтримуватимуть рішень, запропонованих ситуативною конформістською більшістю, та відмовляться від будь-яких посад у представницькій та виконавчій владі у Чернігівській області, а також на підприємствах комунальної власності.