Статус російської мови був і буде предметом спекуляцій

Постійний представник Президента України в Криму Геннадій МОСКАЛЬ вважає, що питання про статус російської мови не повинно бути предметом спекуляцій для окремих політичних сил, і може вирішуватися виключно відповідно до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.МОСКАЛЬ заявив сьогодні в Сімферополі на зустрічі з делегацією депутатів Держдуми РФ, яка прибула в Крим на святкування Дня Військово-Морського Флоту Росії.

На запитання російської сторони щодо ситуації з російською мовою в Україні в цілому і зокрема Криму, Постпред Президента сказав, що не бачить утисків російської мови і не вважає, що на півострові йде процес українізації. "Я не бачу ніяких утисків російської мови, я в Криму на 99% говорю російською мовою, українською говорю з Президентом і з Секретаріатом Президента, підкреслив Г.МОСКАЛЬ. Скажіть, де ці порушення щодо російської мови, я їх виправлю". Як зазначив представник глави держави, мовне питання не стихає в Україні оскільки, країна живе в стані "післявиборного синдрому". "Ми не встигли відійти від виборів Президента, потім пройшли вибори парламенту, післявиборний синдром пройде і все стане на свої місця", - завірив Г.МОСКАЛЬ.

Постпред Президент також зазначив, що ті політичні сили, які на виборах-2006 пройшли у Верховну Раду України не в останню чергу за рахунок обіцянок надати російській мові статус другої державної, сьогодні, створивши парламентську більшість, можуть змінити статус, але не роблять цього. "Робіть це в рамках Конституції, і не морочте людям голову, заявив - Г.МОСКАЛЬ. - Питання мови стало питанням політичних спекуляцій. Це питання підійматиметься і на наступних виборах Президента".

В ході зустрічі з депутатами Держдуми Постпред Президента жартома поцікавився, чи не збираються українці, що живуть в РФ, вимагати від властей Росії зміни статусу української мови: "Коли українці почнуть вимагати в Росії зробити другою державною українську мову?". На що депутат Держдуми РФ, заступник Комітету оборони Держдуми з оборони Михайло БАБИЧ відповів: "Ніколи, тому що їм (українцям - УНІАН) там добре і нічого не треба".