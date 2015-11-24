У Миколаєві СБУ прикрила фірму з розробки кораблів для силових структур РФ

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Миколаївській області, в кінці жовтня були проведені заходи, які фактично призвели до припинення роботи фірми, яка співпрацювала з російською стороною протягом декількох років.

Директор і головний конструктор місцевого ТОВ намагалися неофіційно працевлаштувати українських спеціалістів (конструкторів, інженерів, трубників, електромонтажників) на російське підприємство суднобудівного холдингу.

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За даними відомства, посадові особи підприємства сформували групу з числа фахівців кораблебудівної галузі, яких планували залучити до будівництва кораблів в сусідній країні.

"Крім самого факту співпраці зі спеціалізованим підприємством країни-агресора, у фірми були відсутні необхідні дозволи Державного експортного контролю на право здійснювати за кордоном роботи, пов'язані з будівництвом військових кораблів", - відзначають в СБУ.

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Директору та головному конструкторові оголошені офіційні попередження від імені СБУ про неприпустимість порушення чинного законодавства України.

Також до підприємства застосовані санкції, передбачені вимогами закону про зовнішньоекономічну діяльність. Функціонування фірми фактично припинено.