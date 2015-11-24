Луценко не виключає, що парламент може висловити недовіру уряду
Лідер фракції партії “Блок Петра Порошенка” Юрій Луценко не виключає, що парламент може висловити недовіру уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.
“У цьому житті все можливе. У нас основний критерій - це готовність уряду змінювати правила податкового життя в країні. Якщо уряд не готовий до цього, думаю, ми змушені будемо змінювати уряд”, - зазначив Луценко.
На його переконання, “якщо перед прийняттям бюджету уряд не внесе відчутні зміни в Податковий кодекс, то не буде ні Податкового кодексу, ні бюджету, ні уряду”.
Луценко наголосив, що поточного тижня Кабмін, народні депутати та президент мають дійти згоди, якою саме буде податкова реформа, і не виключив, що буде сформовано єдиний законопроект щодо проведення податкової реформи, тобто буде об'єднано відповідні урядовий законопроекті і проект закону профільного комітету парламенту.
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Луценко вважає, що в такій ситуацій найкраще було б, аби такий узгоджений законопроект вніс на розгляд ВР президент України.
“Я думаю, що спочатку буде звіт уряду, а потім податкова реформа і бюджет”, - додав він.
Луценко вважає, що Кабмін має звітувати перед Верховною Радою після 11 грудня.
“11, 12, 14 ще краще — в мене якраз буде день народження — то буде два подарунки”, - пожартував Луценко.
Як повідомляв УНІАН, 4 листопада прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що члени Кабінету міністрів готові 11 грудня відзвітувати у парламенті про результати своєї діяльності за рік та виконання Програми дій уряду.