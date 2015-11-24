Луценко не виключає, що парламент може висловити недовіру уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

“У цьому житті все можливе. У нас основний критерій - це готовність уряду змінювати правила податкового життя в країні. Якщо уряд не готовий до цього, думаю, ми змушені будемо змінювати уряд”, - зазначив Луценко.

На його переконання, “якщо перед прийняттям бюджету уряд не внесе відчутні зміни в Податковий кодекс, то не буде ні Податкового кодексу, ні бюджету, ні уряду”.

Луценко наголосив, що поточного тижня Кабмін, народні депутати та президент мають дійти згоди, якою саме буде податкова реформа, і не виключив, що буде сформовано єдиний законопроект щодо проведення податкової реформи, тобто буде об'єднано відповідні урядовий законопроекті і проект закону профільного комітету парламенту.

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Луценко вважає, що в такій ситуацій найкраще було б, аби такий узгоджений законопроект вніс на розгляд ВР президент України.

“Я думаю, що спочатку буде звіт уряду, а потім податкова реформа і бюджет”, - додав він.

Луценко вважає, що Кабмін має звітувати перед Верховною Радою після 11 грудня.

“11, 12, 14 ще краще — в мене якраз буде день народження — то буде два подарунки”, - пожартував Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що члени Кабінету міністрів готові 11 грудня відзвітувати у парламенті про результати своєї діяльності за рік та виконання Програми дій уряду.