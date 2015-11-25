"Опоблок" запропонує 6 кандидатів до складу ЦВК, Охендовського серед них немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови фракції Сергій Льовочкін в коментарі журналістам.

"Ми подаємо шість кандидатур", - сказав він, відзначивши, що така кількість кандидатур подається, виходячи з того, що зараз у ротації є 12 місць членів ЦВК, і половину з них, за його словами, подає коаліція.

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Відповідаючи на питання з приводу самих кандидатур, Льовочкін зазначив, що вони зараз ще обговорюються.

На уточнення, чи йдеться про кандидатуру Тетяни Лукаш, він сказав, що не пам'ятає, чи обговорювалася її кандидатура.

"Але в числі шести є кілька діючих членів ЦВК", - сказав Льовочкін і зазначив, що "Охендовського немає".

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Як повідомляв УНІАН, у червні 2015 року пройшов рік після закінчення терміну повноважень 12 з 15 членів Центральної виборчої комісії, які були призначені на посади в 2007 році.

Подання про призначення нових членів ЦВК вносить у парламент президент після консультацій з фракціями і обговорення їх пропозицій.

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4 листопада голова Верховної Ради Володимир Гройсман закликав фракції невідкладно подати кандидатури на посади членів ЦВК.

На той час тільки три фракції внесли подання щодо кандидатів у ЦВК. Так, "Самопоміч" запропонувала кандидатом Євгена Радченка, фракція "Батьківщина" - кандидатуру нинішнього заступника голови ЦВК Жанни Усенко-Чорної, фракція Радикальної партії - Олексія Кочарміна.

Згодом фракція "Народний фронт" заявила, що подасть до складу ЦВК кандидатури Анни Онищенко, Андрія Магери та Леонтія Шипілова. Фракція "Блок Петра Порошенка" станом на 24 листопада з кандидатурами ще не визначилася.