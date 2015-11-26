Третина українців вважає, що ЄС повинен тиснути на владу - опитування

Про це свідчать результати загальноукраїнського опитування, проведеного GfK на замовлення Інституту світової політики, передає "Українська правда".

Зазначається, що українці загалом не очікують від ЄС грошей, натомість прагнуть більшої залученості щодо українських справ.

При цьому 30% згодні з твердженням, що ЄС має більше тиснути на українську владу, 27% - що ЄС робить достатньо, тепер час діяти українській владі, а 22% - що ЄС повинен припинити давати гроші, бо їх розкрадають можновладці.

"Без допомоги ззовні Україні не врятуватися від глибокої кризи. І йдеться не стільки про фінансові вливання, як про тиск та контроль над діями влади. Як показало опитування, й українські лідери думок, і пересічні українці не ставлять у пріоритет грошову допомогу", - прокоментував результати Сергій Солодкий, перший заступник директора ІСП.

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Соціологічне опитування GfK проводилося на всій території України (за винятком тимчасових окупованих територій), методом особистого інтерв’ю вдома у респондента. Розмір вибірки: 2000 респондентів від 18 років.

Вибірка репрезентативна за статтю, віком, регіоном проживання та розміром населеного пункту. Період проведення опитування: з 22 жовтня по 10 листопада 2015 року.