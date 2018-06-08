Саркозі анонсував амбіційне партнерство ЄС з Україною

Відвідуючи Польщу цієї середи, Ніколя Саркозі за кілька тижнів до початку французького головування у Європейському Союзі скористався нагодою, щоб подати сигнали народам і державам колишньої Східної Європи. Відтак глава французької держави пообіцяв відкриття ринку праці для робітників-імігрантів восьми країн з 1 липня. Він також анонсував "честолюбне партнерство " з Україною.

Ніколя Саркозі чудово грає роль зовнішньополітичного комівояжера. Очікуючи на поворотну дату 1 липня цього року, коли Франція розпочне головування в Європейському Союзі, глава французької держави виступив у середу в Польщі з сильними обіцянками на адресу як колишньої Східної Європи, так і Брюсселя. У Варшаві, яка вперто виступає проти так званої спрощеної угоди, запропонованої торік французьким президентом, щоб запустити європейську машину, господар Єлисейського палацу зосередився на двох питаннях. По-перше, повне відкриття з 1 липня французького ринку праці для громадян восьми країн Східної Європи. По-друге, запуск плану "амбіційного партнерства" між Євросоюзом та Україною. Тут Ніколя Саркозі навіть „принципово” висловився на користь майбутнього вступу Києва (і Тбілісі) у НАТО, через кілька тижнів після відкинення цієї ідеї на саміті військової організації, який пройшов у Бухаресті.

"Ласкаво Вас просимо"

"Я приїхав, щоб сказати: ви – друзі, ласкаво вас просимо", - кинув французький президент польським депутатам, маючи на увазі вісім країн колишньої комуністичної Європи. -Усі бар`єри будуть підняті, починаючи з 1 липня цього року, тобто на рік раніше наміченого спочатку терміну”.

Таким чином, усі працівники, які приїдуть з Польщі, Чеської республіки, Словаччини, Словенії, Латвії, Литви, Естонії та Угорщини, зможуть починаючи з 1-ого липня, претендувати на роботу у Франції без якихось обмежень. Для всіх цих держав, які стали членами ЄС в 2004 році, перехідний період повинен був спливти 30 квітня 2009 року. Протягом цього періоду громадяни даних країн могли претендувати тільки на робочі місця в секторах, де бракувало робочої сили, наприклад, у будівництві або готелях.

"Яскравий розвиток польської економіки – найкраща відповідь на вимисли щодо того, що назвали „польським сантехніком", - додав, посміхаючись, Ніколя Саркозі. Він відповів тим самим на аргументи бажаючих сказати „ні” Європейській Конституції, які пророкували в 2005 році наплив дешевої робочої сили у Францію. Ніколя Саркозі, за принципом „один раз не зашкодить”, цим рішенням заслужив похвалу Брюсселя. "Я гадаю, що це добрий знак для французького головування в Євросоюзі", - привітав це рішення європейський комісар з питань зайнятості Владімір Спідла, виносячи за дужки суперечки між Європейським союзом і Парижем з приводу таких гострих тем як підвищення ціни на пальне або масштаб дефіциту французького бюджету.

Таким чином, Саркозі позначив один пункт і почав конкретизувати другий.

За Києвом – Середземноморський союз

Цей пункт стосувався Києва і "амбіційного партнерства" між Україною та 27-ма країнами-членами ЄС. "Я матиму можливість як голова ЄС організувати саміт ЄС-УКРАЇНА наступного вересня і запропонувати амбіційне партнерство нашим українським друзям ", - заявив він на прес-конференції. "Коли ми приїжджаємо в Україну, коли відвідуємо Київ, ми потрапляємо у європейську столицю", - додав він. "Це принципово, щоб Україна належала Європі в географічному, культурному плані, це мені здається очевидністю". Ці президентські вислови також знайдуть схвальний відгук у кулуарах ЄС, де зближення з Києвом є однією з актуальних тем. І наблизити ще одну тему, дорогу для Єлисейського палацу – тему Середземномоського союзу (UPM).

Ніколя Московічі Le Journal du dimanche au quotidien(Франція)

Переклав з французької Микола Писарчук