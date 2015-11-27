Об'єднання "За вільний Кавказ" у Верховній Раді очолив Шухевич

12:56, 27 листопада 2015
Політика
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У Верховній Раді України створено міжфракційне депутатське об'єднання "За вільний Кавказ".

шухевич / wikipedia.org

Як передає кореспондент УНІАН, про це в сесійній залі оголосив перший віце-спікер парламенту Андрій Парубій.

Головою міжфракційного об'єднання, повідомив він, є депутат від Радикальної партії Юрій-Богдан Шухевич.

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