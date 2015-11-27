Об'єднання "За вільний Кавказ" у Верховній Раді очолив Шухевич
12:56, 27 листопада 2015Політика
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У Верховній Раді України створено міжфракційне депутатське об'єднання "За вільний Кавказ".
Шухевич став головою міжфракційного об'єднання "За вільний Кавказ" / wikipedia.org
Як передає кореспондент УНІАН, про це в сесійній залі оголосив перший віце-спікер парламенту Андрій Парубій.
Головою міжфракційного об'єднання, повідомив він, є депутат від Радикальної партії Юрій-Богдан Шухевич.
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