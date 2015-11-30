Жебрівський вважає недостовірними дані екзит-полу RBG з виборів мера Маріуполя

Як повідомляє телеканал 112 Україна, Жебрівський назвав дане опитування таким, що не має нічого спільного з реальністю, «спробою деморалізувати людей».

За його словами, RBG відома компанія, яка проводить екзит-поли на користь політичної сили.

«Ми фіксували таких інтерв'юерів, які ставили лише біля імені конкретного кандидата та політичної сили галочку. Громадські активісти їх розігнали», - сказав Жебрівський, наголосивши, що жодна організація, що заслуговує на довіру, екзит-пол не проводила.

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«І якщо хтось спробує підігнати результати виборів під екзит-пол, йому це не вдасться. Підрахунок буде чесним і прозорим, ми це забезпечимо», - запевнив Жебрівський.

Нагадаємо, згідно з даними екзит-полу RBG, серед кандидатів у мери Маріуполя перемагає Вадим Бойченко 71,07%. На другому місці Максим Бородін 9,5%, третє місце - Юрій Тарнавський із 7,02% голосів.