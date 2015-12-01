Три мільйони українських пенсіонерів отримують пенсію через ПриватБанк

Кожен четвертий український пенсіонер отримує пенсію за допомогою пенсійної картки ПриватБанку. Згідно з даними Пенсійного фонду України, на 1 листопада 2015 року кількість власників пенсійних рахунків і карток ПриватБанку становить 3 000 967 осіб. Загальна кількість пенсіонерів в Україні становить близько 12 млн.

«В останній робочий день жовтня нашим клієнтом став 3-мільйонний пенсіонер, ним став житель української столиці, – говорить перший заступник Голови Правління ПриватБанку Олег Гороховський. – Ми вирішили заохотити нашого 3-мільйонного клієнта пенсійної програми чудовим подарунком – він відправиться з дружиною на романтичний weekend у Рим».

Щоб відкрити пенсійну картку в ПриватБанку, потрібно просто подати заявку телефоном або на сайті банку – банк сам оформить необхідні документи в пенсійному фонді. При цьому всі клієнти, які отримують пенсію за допомогою пластикових карток ПриватБанку, можуть знімати готівку без комісій у банкоматах будь-якого українського банку – комісійні за користування послугами «чужих» банкоматів оплачує ПриватБанк.