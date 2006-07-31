УНП не веде переговорів з БЮТ про приєднання у разі нових виборів

Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО заперечує ведення переговорів про можливість приєднання УНП до Блоку Юлії Тимошенко у разі дострокових виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, коментуючи заяви представника БЮТ Володимира ЯВОРІВСЬКОГО про можливість приєднання УНП до БЮТ у разі дострокових виборів, Ю.КОСТЕНКО заперечив ведення таких переговорів, назвавши подібні повідомлення “творчістю письменника В.ЯВОРІВСЬКОГО”. (УНІАН: 25 липня народний депутат від фракції БЮТ Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ в інтерв`ю газеті «Столичные новости» зазначив, що Блок Юлії Тимошенко розглядає можливість приєднання до блоку Української народної партії Юрія КОСТЕНКА і партії «Реформи і порядок» Віктора ПИНЗЕНИКА. «Ми обговорювали можливість приєднання до БЮТ або партій, або окремих осіб з УНП Юрія КОСТЕНКА і з ПРП Віктора ПИНЗЕНИКА», - сказав він. Як вважає В.ЯВОРІВСЬКИЙ, існує реальна можливість залучити їх в списки БЮТ.)

Водночас, Ю.КОСТЕНКО наголосив, що у разі дострокових парламентських виборів він знову обстоюватиме ідею формування або єдиної правої партії, або єдиного правоцентристського блоку, повідомили УНІАН в прес-службі Української народної партії.

В прямому ефірі радіо «Ера» Ю.КОСТЕНКО зазначив, що вже зараз УНП веде переговори з “Порою”, НРУ та з іншими правоцентристськими політичними партіями з тим, щоб “на наступних виборах праві сили були єдиними і отримали перемогу від виборців”. “Правоцентристська електоральна ніша в Україні найбільша, близько 30%. На жаль, її завжди розбивали або роз’єднаністю національної демократії, або політичними проектами, далекими від ідей національної демократії, що ми спостерігали на цих останніх виборах”, - зазначив він.

На переконання лідера УНП, втрати у державній політиці пов’язані з тим, що вперше за 15 років в українському парламенті немає національно-демократичних сил, які завжди були двигуном українського державотворення.

Ю.КОСТЕНКО відзначив, що представники національно-демократичних сил у ВР, які прийшли за списками інших блоків, сьогодні не є суб’єктами політичного процесу, вони сьогодні лише фактично прикривають діяльність тих політичних лідерів, які не керуються національно-демократичними ідеями. "Наприклад, в БЮТ ми не чуємо українських патріотів Левка ЛУК’ЯНЕНКА, Андрія ШКІЛЯ, В.ЯВОРІВСЬКОГО. Я кажу про національні інтереси. Те саме стосується “Нашої України”, де представлені депутати з НРУ, “Собору”, КУНу”, - додав він.