"Росія не докладає значних зусиль": у Польщі навели аргументи щодо продовження санкцій проти РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це на конференції, присвяченій виконанню Мінських домовленостей, заявив посол Польщі у Бельгії Артур Харазім, який виступав замість нового міністра закордонних справ Вітольда Вашчиковського.

"На цей момент ми вважаємо, що Росія не докладає значних зусиль, щоб виконати свої зобов'язання. Окупація Криму та втручання в ситуацію на сході України тривають. Тому ми вважаємо, що санкції повинні бути продовжені ще на півроку", - сказав посол Польщі.

Він нагадав, що виконання Мінських домовленостей продовжено "на кілька місяців", і "таке продовження повинно бути підкріплено певною позицією Євросоюзу, який підтвердить чинні запобіжні заходи".

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У свою чергу міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що немає потреби говорити про "нові стратегії" вирішення конфлікту. "Я вважаю, що нам не потрібна нова стратегія, нам необхідно виконати те, про що було домовлено. Ми повинні бути послідовними", - переконаний він.

За словами Лінкявічюса, в чинної стратегії є три основних елементи. "Перший: альтернативи Мінським домовленостям немає. Вони не є ідеальними, але всі повинні розцінювати їх як умови для просування вперед. Друге: санкції. Ми шкодуємо з цього приводу, але продовжуємо їх. Нам для цього потрібна єдність в самому ЄС, єдність між ЄС і США та всім гравцями. Третє: треба збільшити підтримку Україні", - зауважив глава МЗС Литви.