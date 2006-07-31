Тимошенко: універсал не зможе привести до одного знаменника дві різні сили

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО планує взяти участь в засіданні круглого столу у Президента, але вважає, що Універсал національної єдності не зможе об`єднати дві діаметрально протилежні групи політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам.

«Проведення круглого столу зайвий раз довело, що до парламенту прийшли дві групи політичних сил, які діаметрально протилежно бачать подальший розвиток країни. На жаль, ніякий Універсал не зможе привести до одного знаменника дві різні сили», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ до першої групи віднесла «ті політичні сили, які нічим не відрізняються від команди Леоніда КУЧМИ», а до другої групи – демократичні сили. «Без сумнівів, що друга команда має намір вжити заходів щодо подальшої демократизації країни і на затвердження національної самоідентичності», - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО ще раз наголосила, що вважає єдиним виходом з ситуації, що склалася, дострокове проведення парламентських виборів.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що фракція БЮТ визначить свою стратегію поведінки в парламенті лише після того, як Президент України Віктор ЮЩЕНКО ухвалить рішення – або про розпуск парламенту, або про внесення кандидатури на посаду прем`єр-міністра.

Як повідомляв УНІАН, 27-28 липня в Києві під головуванням Президента проходили засідання круглого столу, на якому планувалося підписання Універсала національної єдності.

Проте главі держави і лідерам політичних сил поки що не вдалося підписати цей документ. За домовленістю сторін, впродовж 29-30 липня повинні були пройти консультації лідерів фракцій з політрадами політичних сил - учасниць переговорів. Після цього переговори планується продовжити.