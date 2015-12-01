Росія не вимагала від України приєднатися до торгових обмежень проти ЄС - Улюкаєв

Про це заявив глава Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв, повідомляють РИА Новости.

"Це маячня, таких пропозицій ми не робили", — сказав Улюкаєв журналістам, відповідаючи на питання, чи пропонувала Україні РФ на переговорах у вівторок вводити продэмбарго проти Євросоюзу.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, позиції України та Європейської комісії, з одного боку, і Росії - з іншого за результатами тристоронніх консультацій щодо запровадження з 1 січня 2016 року зони вільної торгівлі між Україною та ЄС залишилися такими, як були - зрушень немає.

Клімкін розповів зокрема про те, що серед вимог РФ виявилася вимога про запровадження Києвом торговельних обмежень проти Євросоюзу. Також у переліку вимог - "введення європейських стандартів в Україні повинно бути відстрочено на довгий час".