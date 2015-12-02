МЗС закликає повідомляти, хто позначає Крим територією Росії

Про це йдеться у повідомленні відомства.

МЗС повідомляє, що вживає заходів з унеможливлення некоректного позначення на картах (електронних та друкованих) Автономної Республіки Крим, як це мало місце у випадку з французьким видавництвом Larousse

"Водночас, для отримання повної інформації щодо таких випадків нам необхідна ваша допомога. Кожен з вас має у розпорядженні різноманітні карти, як у друкованому вигляді, так і на електронних носіях. Просимо інформувати, якщо ви виявили неправильне відображення Криму на картах, якими користуєтесь", - сказано у повідомленні.

Читайте такожКрим у темряві: окупаційна влада прогнозує перебої з електроенергією до 2018 року

Фіксуючи такі факти, міністерство буде звертатися до центральних офісів компаній, що продукують такі карти, з проханням привести у відповідність карту України до норм міжнародного права та резолюції Генеральної асамблеї ООН №68/262 від 27 березня 2014 року, які підтверджують територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Зокрема, МЗС просить надсилати на адресу crimea@mfa.gov.ua інформацію про програмний продукт/карту (назва, мова використання, рік виготовлення, дата оновлення карт), компанію-виробника продукту/карти (назва, країна, центральний офіс), технічний прилад, на якому використовується програмний продукт (назва, рік, виробник), іншу додаткову інформацію (наприклад, відображення карти АР Крим на навігаторі, який встановлено в автомобілі, - марка, рік випуску).

Читайте такожВ окупованому Криму пригрозили "вогнем на ураження" у разі морської блокади півострова