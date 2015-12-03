"Як я можу просити щось у міністра внутрішніх справ": Григоришин розповів про борг Авакова у $12 мільйонів

Бізнесмен і один з ключових гравців на українському енергоринку Костянтин Григоришин позичив нинішньому міністру внутрішніх справ Арсену Авакову $12 мільйонів на вибори у 2007 році.

Про це Григоришин заявив в інтерв'ю журналу "Новое время".

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"Дав йому (Авакову - прим. Ред.) грошей на вибори у 2007-му. Йому і Віктору Балозі. Спочатку Балога з Ющенком не пускали мене в Україну, мабуть, щоб про гроші не питав. А потім у Авакова були складні часи. А зараз він міністр внутрішніх справ. Як я можу попрохати що-небудь у міністра внутрішніх справ?" - каже бізнесмен.

Повне інтерв'ю Костянтина Григоришина читайте у друкованому номері журналу "Новое время" завтра, 4 грудня.