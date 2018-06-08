Віхи тижня: перезапуск Черновецького, вихід з президентського фан-клубу, друга жовта картка для уряду

Антипрезидентські заяви прем`єра підхопили інші члени уряду. На засіданні РНБО Тимошенко дали публічної прочуханки. Влада в Києві практично залишилася тою самою. Можновладці в Україні самі не нудьгують і співгромадянам не дають. У якій ще країні діючий міністр внутрішніх справ збирає прес-конференцію, щоб звинуватити президента в «кришуванні» підготовки державного перевороту і створення широкої коаліції? Де ще шеф міліційного відомства публічно припускає, що МВС може бути захоплене силою? Правила політичного етикету цивілізованого світу, куди ми прагнемо, передбачають, що чиновник, який розчарувався в партнерах по владі, йде у відставку, і тільки потім починає різати правду-матку. Але в нашій країні навіть після скандалу з вакцинацією від кору і краснухи міністр охорони здоров`я не поклав заяву про відставку на стіл прем`єру. Що вже казати про вчорашнього польового командира Майдану, діяльністю якого зацікавилася Генеральна прокуратура?

Юрій Луценко продовжує розвивати навички вуличного трибуна, ніби передчуваючи нові вибори. При цьому він помітно обмежив власний простір для політичного маневру. Після загрозливих словесних ескапад на адресу Банкової Юрієві Віталійовичу тільки і залишається, що підшукувати місце в свиті Юлії Тимошенко. Правда, там і без нього не проштовхнутися серед охочих підставити плече одному з найпопулярніших політиків країни. Для радикалізації Луценка може бути тільки одне виправдання: він кинувся в бій, щоб захистити честь і гідність побратима з «Народної самооборони» Давида Жванії, якого підступний президентський секретаріат задумав позбавити українського громадянства. Перспектива поміняти паспорт на посвідку на проживання - не найпривабливіша, тому Давид Важаєвич бореться за власне політичне майбутнє.

Треба сказати, що заяви Жванії стають щодень гострішими і резонанснішими. На Банковій безумовно не розрахували реакції у відповідь політика, який не тільки був президентським конфідентом і одним зі спонсорів помаранчевої революції, але і вхожим у першу родину країни. Власник бренду «Народна самооборона» відбивається від атак президентського оточення просто таки відчайдушно. В результаті прозвучала заява Давида Важаєвича про те, що в 2004 році ніякого отруєння Віктора Ющенка не було. Після неї навіть припущення Жванії, що Ющенко на наступних президентських виборах розраховувати немає на що, звучить майже миролюбно. Залишається чекати, хто найефективніше використає «помаранчеву сварку» у власних інтересах.

Схоже, Печерські пагорби просто таки охопила епідемія розчарування главою держави. Наприклад, Юлія Тимошенко зізналася в прямому ефірі одного з телеканалів, що не є фаном президента. Неприємне відкриття для Віктора Андрійовича, який щиро вірить у свою місію глави держави. Схоже, цим визнанням прем`єр не збирається обмежуватися. Юлія Володимирівна викрила існування широкої коаліції у Конституційному Суді, який визнав неконституційними деякі статті бюджету-2008. Рік тому в аналогічній ситуації опозиційний тоді БЮТ підняв рішення КС на щит передвиборчої боротьби, але сьогодні кон`юнктура зовсім інша. Тимошенко солідарна з Юрієм Луценком у його побоюваннях щодо використання «ширки» у владі, і навіть пообіцяла піти у відставку, якщо президент знайде таки спільну мову з Партією регіонів.

Відносно звільнення прем`єра серед опонентів Юлії Володимирівни думки розділилися. Одні вважають, що потрібно скористатися моментом і «малою кров`ю, єдиним ударом» повернути Тимошенко у звичний для неї опозиційний стан. Мовляв, Батьківщина у небезпеці, і зволікання смерті подібне. Інші пропонують дозволити прем`єрові навісити на себе додатковий вантаж економічних проблем, здатних втопити рейтинг навіть такої енергійної пані, як лідер БЮТ. Консенсус відносно майбутнього леді Ю поки не знайдений, дискусія триває. Модератором її, як уявляється, виступав і виступатиме Віктор Балога, який прагне стати для Тимошенко і суддею, і прокурором, і виконавцем вироку.

Принаймні, засідання РНБО, яке відбулося 30 травня, не стало спусковим гачком для звільнення глави уряду. Натомість президент Ющенко і секретар РНБО Богатирьова влаштували прем`єру публічну прочуханку. Віктор Андрійович показав другу жовту картку, знехтувавши футбольні правила і не видаливши з поля. Раїса Василівна констатувала, що Кабмін не справляється з інфляцією і не має чіткої антикризової програми. Ач дивина - працювати без програми у нас уміють абсолютно всі політики, що прорвалися нагору. Причина цього проста: ситуація міняється настільки швидко, що програми не встигають переписувати.

Випромінює оптимізм Леонід Черновецький. Переобраному мерові столиці поки ніхто не заважає. Леонід Михайлович навіть пообіцяв співпрацювати зі всіма фракціями Київради, за винятком БЮТ. Не подобається столичному градоначальникові «звірячий оскал» «сердечників», хоча він має бути їм вдячний: ініційовані БЮТ дострокові столичні вибори значно зміцнили позиції Черновецького. Порадували вони і аналітиків на Банковій, які одержали підставу вважати, що Тимошенко 20-процентну планку не перестрибне і в національному масштабі.

Цікаво буде подивитися, як вплине рішення Конституційного Суду на роботу місцевих рад, особливо столичної. Як відомо, КС дозволив позбавляти мандатів депутатів місцевих рад, якщо вони не вступають, виходять або переходять з фракції політичної сили, з якою одержали мандат на представництво інтересів виборців. Але формулювання «з інших причин» Конституційний Суд визнав нелегітимним, зменшивши авторитарний потенціал керівних органів партій і блоків. Схоже, незабаром у місцевих радах раз у раз проходитимуть «свята непослуху» під час принципових голосувань.

Євген Магда