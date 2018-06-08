Віхи тижня: перезапуск Черновецького, вихід з президентського фан-клубу, друга жовта картка для уряду
Антипрезидентські заяви прем`єра підхопили інші члени уряду. На засіданні РНБО Тимошенко дали публічної прочуханки...
Антипрезидентські заяви прем`єра підхопили інші члени уряду. На засіданні РНБО Тимошенко дали публічної прочуханки. Влада в Києві практично залишилася тою самою. Можновладці в Україні самі не нудьгують і співгромадянам не дають. У якій ще країні діючий міністр внутрішніх справ збирає прес-конференцію, щоб звинуватити президента в «кришуванні» підготовки державного перевороту і створення широкої коаліції? Де ще шеф міліційного відомства публічно припускає, що МВС може бути захоплене силою? Правила політичного етикету цивілізованого світу, куди ми прагнемо, передбачають, що чиновник, який розчарувався в партнерах по владі, йде у відставку, і тільки потім починає різати правду-матку. Але в нашій країні навіть після скандалу з вакцинацією від кору і краснухи міністр охорони здоров`я не поклав заяву про відставку на стіл прем`єру. Що вже казати про вчорашнього польового командира Майдану, діяльністю якого зацікавилася Генеральна прокуратура?
|Юрій Луценко
Треба сказати, що заяви Жванії стають щодень гострішими і резонанснішими. На Банковій безумовно не розрахували реакції у відповідь політика, який не тільки був президентським конфідентом і одним зі спонсорів помаранчевої революції, але і вхожим у першу родину країни. Власник бренду «Народна самооборона» відбивається від атак президентського оточення просто таки відчайдушно. В результаті прозвучала заява Давида Важаєвича про те, що в 2004 році ніякого отруєння Віктора Ющенка не було. Після неї навіть припущення Жванії, що Ющенко на наступних президентських виборах розраховувати немає на що, звучить майже миролюбно. Залишається чекати, хто найефективніше використає «помаранчеву сварку» у власних інтересах.
Схоже, Печерські пагорби просто таки охопила епідемія розчарування главою держави. Наприклад, Юлія Тимошенко зізналася в прямому ефірі одного з телеканалів, що не є фаном президента. Неприємне відкриття для Віктора Андрійовича, який щиро вірить у свою місію глави держави. Схоже, цим визнанням прем`єр не збирається обмежуватися. Юлія Володимирівна викрила існування широкої коаліції у Конституційному Суді, який визнав неконституційними деякі статті бюджету-2008. Рік тому в аналогічній ситуації опозиційний тоді БЮТ підняв рішення КС на щит передвиборчої боротьби, але сьогодні кон`юнктура зовсім інша. Тимошенко солідарна з Юрієм Луценком у його побоюваннях щодо використання «ширки» у владі, і навіть пообіцяла піти у відставку, якщо президент знайде таки спільну мову з Партією регіонів.
|Юлія Тимошенко
Принаймні, засідання РНБО, яке відбулося 30 травня, не стало спусковим гачком для звільнення глави уряду. Натомість президент Ющенко і секретар РНБО Богатирьова влаштували прем`єру публічну прочуханку. Віктор Андрійович показав другу жовту картку, знехтувавши футбольні правила і не видаливши з поля. Раїса Василівна констатувала, що Кабмін не справляється з інфляцією і не має чіткої антикризової програми. Ач дивина - працювати без програми у нас уміють абсолютно всі політики, що прорвалися нагору. Причина цього проста: ситуація міняється настільки швидко, що програми не встигають переписувати.
|Леонід Черновецький
Цікаво буде подивитися, як вплине рішення Конституційного Суду на роботу місцевих рад, особливо столичної. Як відомо, КС дозволив позбавляти мандатів депутатів місцевих рад, якщо вони не вступають, виходять або переходять з фракції політичної сили, з якою одержали мандат на представництво інтересів виборців. Але формулювання «з інших причин» Конституційний Суд визнав нелегітимним, зменшивши авторитарний потенціал керівних органів партій і блоків. Схоже, незабаром у місцевих радах раз у раз проходитимуть «свята непослуху» під час принципових голосувань.
Євген Магда