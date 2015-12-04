Коломойський назвав двох "архітекторів узурпації" в Україні

Про це в інтерв'ю виданню LB.ua заявив колишній голова Дніпропетровської облдержадміністрації, бізнесмен Ігор Коломойський.

За його словами, Ложкін фактично намагається перетворити Україну з парламентсько-президентської республіки на президентсько-парламентську. "Де-юре, ми з вами говорили, ніби все нормально. Але поки відбуваються такі метаморфози, порядку не буде", - зазначив бізнесмен.

Коломойський переконаний, що, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк також, як і Ложкін, є "архітектором узурпації", тому що "йшов на поступки там, де не мав права". "Ось таких у нас два архітектори фактичного перетворення України в президентсько-парламентську республіку - Ложкін і Яценюк. Якщо президент – за допомогою громадянського суспільства – повернеться в конституційне поле - дострокових президентських я не прогнозую. Щодо парламентських, вирішуватимуть депутати коаліції, яка за фактом розвалилася. Її не існує", - додав він.