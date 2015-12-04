Президент Грузії позбавив громадянства країни Михаїла Саакашвілі

Про це повідомила прес-служба президента республіки, повідомляє ТАСС.

3 грудня міністерство юстиції Грузії рекомендував президентові країни позбавити Саакашвілі грузинського громадянства, повідомила міністр юстиції Тея Цулукіані.

За її словами, Маргвелашвілі направлено висновок-рекомендація про припинення громадянства Грузії екс-президенту країни, а нині громадянину України Михаїлу Саакашвілі". "Остаточне рішення з цього питання має прийняти президент", - додала вона.

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"Ми надали Михаїлу Саакашвілі передбачений законами Грузії приблизно місяць на висловлення своєї позиції з приводу припинення його громадянства, - повідомила міністр. - Лист мін'юсту йому було вручено в Одесі 3 листопада, але він не відповів, тому процедура зрушилася з місця, і висновок мін'юсту сьогодні направлено президенту Маргвелашвілі".

Як повідомляв УНІАН, колишній президент Грузії Михаїл Саакашвілі, призначений на посаду голови Одеської обласної держадміністрації 30 травня 2015 року, пояснив відмову від громадянства Грузії, тим, що інакше він був би приречений на тюремне ув'язнення на батьківщині.Зазначимо 30 травня президент Петро Порошенко надав Саакашвілі українське громадянство.