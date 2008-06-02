Сівкович називає Жванію одним з найінформованіших в оточенні Ющенка

Народний депутат України (фракція Партії регіонів) Володимир СІВКОВИЧ прогнозує, що Генеральна прокуратура України найближчим часом озвучить позицію в справі про отруєння кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це він сказав в інтерв`ю УНІАН, коментуючи заяву народного депутата, члена фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Давида ЖВАНІЇ про те, що В.ЮЩЕНКО в 2004 році не був отруєний.

«Генеральна прокуратура найближчим часом щось озвучить, вона не може мовчати в цій ситуації», – сказав В.СІВКОВИЧ.

Він повідомив, що на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин отруєння кандидата на пост Президента України, народного депутата України Віктора ЮЩЕНКА, яка була створена 21 вересня 2004 року (і головою якої був В.СІВКОВИЧ - УНІАН), «не приходили тоді ні Д.ЖВАНІЯ, ні В.ЮЩЕНКО, не зважаючи на запрошення».

У той же час В.СІВКОВИЧ підкреслив, що «не втручатиметься» в конфлікт між Д.ЖВАНІЄЮ і В.ЮЩЕНКО і коментувати ситуацію, поки Генпрокуратура України не проведе розслідування.

Відповідаючи на запитання, чого в цій ситуації більше – політичних розбірок чи інформованості з боку Д.ЖВАНІЇ, В.СІВКОВИЧ відповів, що Д.ЖВАНІЯ – один з найбільш інформованих людей періоду «Помаранчевої революції» в оточенні В.ЮЩЕНКА, і він «був фінансистом» тієї виборчої кампанії (президентської кампанії 2004 року - УНІАН).

Коментуючи можливість створення в нинішньому парламенті комісії з питань отруєння В.ЮЩЕНКА, В.СІВКОВИЧ підкреслив, що він, як і фракція Партії регіонів, не ініціюватиме її створення. За словами депутата, потрібно почекати результатів розслідування Генпрокуратури у цій справі. «А якщо Д.ЖВАНІЯ хоче ініціювати таку комісію, тоді хай ініціює», – заявив В. СІВКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, член фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Д.ЖВАНІЯ 30 травня ввечері в ефірі радіо «Свобода» заявив, що В.ЮЩЕНКО в 2004 році не був отруєний.

За його словами, заявити про отруєння умовила тодішнього кандидата в Президенти певна група людей з його виборчого штабу.

"Моя думка, що він не був отруєний. По-перше, якщо це робили спецслужби, то вони мали б це робити професіональніше. Навіщо отруювати людину, щоб у неї з`явилися якісь прояви хвороби на обличчі? Це недоцільно", - вважає депутат.

“Визнання цього факту керівництвом штабу було величезною помилкою", - додав він.

"Були спори, і я був категорично проти цього і розсилав усім штабам інформацію, щоб не реагували на заяви певних членів штабу ЮЩЕНКА. На жаль, певні кола змусили ЮЩЕНКА заявити самому про те, що він вважає себе отруєним", - зазначив Д.ЖВАНІЯ.