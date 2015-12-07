Жванія заявив, що вклав у президентську кампанію Саакашвілі більше $1 мільйона

Колишній глава комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Давид Жванія заявив, що спонсорував президентську кампанію Михаїла Саакашвілі в Грузії.

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Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Я Саакашвілі знаю давно, ще до того, як він став президентом. Я допомагав йому перед тим, як він став президентом. У нас були прекрасні стосунки", - сказав Жванія.

На запитання журналіста, як саме він допомагав Саакашвілі, співрозмовник відповів: "У всіх сферах. Починаючи від фінансових, закінчуючи прямою підтримкою. Це ж було ще до революції у нас. Аж до того, що допомагали йому, щоб він тоді прийшов до влади. Більше мільйона доларів на президентську компанію".

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Коментуючи "вигідність інвестицій" Жванія зазначив, що пізніше вкладені кошти йому повернули: "Я не просив їх повернути. Хоча гроші повернули назад. Вже на Помаранчеву революцію вони були зараховані у виборчий штаб, з чого йому і були видані".