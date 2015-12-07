Яценюк назвав ключові реформи, які має виконати уряд найближчим часом

Про це заявив прем’єр-міністр Арсеній Яценюк в ході спільної прес-конференції з віце-президентом США Джозефом Байденом.

«Ми проговорили основні питання, які необхідно зробити в найближчий час. Позиція адміністрації США співпадає з позицією уряду. Це реальна боротьба з корупцією, дерегуляція та зменшення впливу влади на економічні процеси, реформа податкової системи, приватизація, запровадження нових стандартів в управління державних компаній», - сказав прем’єр.

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При цьому він додав, що успіх України був би неможливий без допомоги США.

«Але ми можемо отримувати підтримку тільки тоді, коли ми демонструємо прогрес», - зазначив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Джо Байден вважає, що українська влада протягом наступного року повинна зробити кроки, які визначать долю країни на майбутні покоління. Він вважає, що сильне громадянське суспільство буде мати критичне значення для майбутньої України.