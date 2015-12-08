Байден: Україна повинна зі свого боку виконувати Мінські домовленості

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після зустрічі з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком.

"Треба подолати російську агресію на сході. Разом з тим потрібно виконувати зобов’язання України щодо Мінських угод. Росіяни не виконують свої зобов’язання", - сказав він.

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За його словами, "якщо вони не виконають свої зобов’язання, вони повинні ще більшу ціну заплатити".

"Але майбутнє України, безумовно, в кінцевому рахунку в руках українського народу", - зазначив Байден.

Як повідомляв УНІАН, Джо Байден вважає, що українська влада протягом наступного року повинна зробити кроки, які визначать долю країни на майбутні покоління. Він вважає, що сильне громадянське суспільство буде мати критичне значення для майбутньої України.