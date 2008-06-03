Литвин і Катеринчук будуть дружити у Київраді

Блок Литвина та Блок Катеринчука домовилися про співпрацю в новообраній Київській міській раді.

Про це УНІАН повідомив перший номер виборчого списку до Київради від Блоку Литвина, голова Шевченківської райдержадміністрації столиці Віктор ПИЛИПИШИН.

За його словами, такої домовленості досягли вчора на зустрічі представників двох фракцій у Київраді.

Як відзначив В.ПИЛИПИШИН, блоки вирішили об’єднати свої зусилля у напрямку реалізації своїх програм. Водночас, за його словами, на зустрічі не було домовленості, з ким об`єднуватися.

“Ми не домовлялися проти когось, ми домовлялися про консолідацію зусиль. У якій це формі буде, ми поки не знаємо”, - сказав В.ПИЛИПИШИН.

На запитання, чи визначився він, де продовжуватиме свою роботу – в Київраді або на посаді голови району, В.ПИЛИПИШИН відповів: "Згідно із законом, у мене є 20 днів. Протягом 20 днів я прийму рішення”.

За словами В.ПИЛИПИШИНА, він сьогодні буде присутній на першому засіданні новообраної Київради, але не “як депутат”.