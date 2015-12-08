США і ЄС будуть тиснути на Росію і не знімуть санкцій до виконання Мінських угод - Байден

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-президент США Джозеф Байден сьогодні під час виступу у Верховній Раді України.

«США і Європа будуть продовжувати чинити тиск, поки Москва не виконає свої зобов'язання в рамках Мінських угод. Хоча і досягнуто певний прогрес у деескалації насильства – не можна знімати санкції до тих пір, поки Росія не виконає всі свої зобов'язання», - заявив Байден.

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За його словами, РФ продовжує перекидати свої війська на Донбас.

«Росія продовжує перекидати свої війська, своїх бандитів, найманців з-за кордону», - заявив він, додавши, що «російські танки, ракети - все це наповнює Донбас».

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