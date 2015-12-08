Корбан подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку України

У листі політик від імені УКРОПу подякував Сполученим Штатам за непохитну дипломатичну та громадянську позицію щодо права України на незалежність і територіальну цілісність, а також велику і всеосяжну допомогу в обороні України, забезпеченні демократичних реформ та захисті прав людини.

Геннадій Корбан також зазначив, що партія УКРОП на останніх місцевих виборах здобула підтримку понад мільйона українців, і всі ці люди також вдячні урядові США, політикам та всьому суспільству за дружню допомогу.

За словами Геннадія Корбана, зараз патріоти йдуть в політику, щоб забезпечити мирні, але рішучі зміни в державі, і сподіваються на подальшу допомогу США у зміцненні обороноздатності країни та співпрацю у запровадженні реформ та боротьбі з корупцією.

«Тільки зі справжньою допомогою міжнародних друзів український народ зможе домогтися швидкого прогресу в реформах і нарешті побудувати вільну й демократичну державу», – наголосив Геннадій Корбан.

Лист був переданий віце-президенту Байдену через посольство Сполучених Штатів Америки в Україні.