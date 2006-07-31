Президент не виключає розпуску Верховної Ради

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає варіанту дострокового припинення повноважень Верховної Ради.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав сьогодні у своїй заяві для представників ЗМІ.

Говорячи, зокрема, про сьогоднішню зустріч з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, Президент зазначив: «Сьогодні я проводив ці перемовини в контексті консультацій з політичними лідерами відносно політичної ситуації в Україні і можливостей розпуску українського парламенту».

Водночас, повідомляє прес-служба, Президент ще раз висловив переконання, що бажаним для суспільства та країни шляхом є пошук політиками компромісу.

«Переконаний, що це було б більш конструктивною дорогою до порозуміння і в рамках парламентських політичних сил і в цілому у відносинах в трикутнику Президент – парламент – уряд», – цитує прес-служба главу держави.