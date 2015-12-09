У Кабміні попередили, що за за безпідставні звинувачення у корупції будуть подавати до суду

Адже звинувачення в корупції, не підтверджені нічим, шкодять фінансовій діяльності підприємств та іміджу України в цілому.

Про це повідомляє інформаційний портал КМУ.

На цьому наголосили під час публічного звіту уряду міністр інфраструктури Андрій Пивоварський та мністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко.

Зокрема, Андрій Пивоварський зауважив, що загальний річний обіг «Укрзалізниці» становить приблизно 2,5- 2,6 млрд. дол, тож звинувачення у нібито втратах 2,2 млрд. дол. компанією виглядає нелогічно.

«Звідки взялися 2,2 млрд. дол., на базі чого підраховано? Де фактаж? Я задавався цим питанням. Поки відповіді не отримав», - зауважив Андрій Пивоварський.

«І Укрзалізниця, і інші компанії, які згадувалися від Міністерства інфраструктури в цілому, керівники цих компаній напишуть листи до антикорупційного прокурора і попросять розслідувати ці речі», - зазначив Міністр. При цьому він наголосив, що: «Якщо є факти, то, власне, хтось повинен понести за це покарання. Якщо немає фактів - також хтось напевне повинен понести покарання».

При цьому він додав, що Укрзалізниця щопівроку надає аудійовані звіти, які унеможливлюють ситуацію з фінансовими зловживаннями.

«Міністерство підтримає правоохоронні органи, якщо вони притягнуть до відповідальності винних», - запевнив Андрій Пивоварський. При цьому він не виключає, що в разі не підтвердження обвинувачень, керівництво Укрзалізниці звернеться до суду.

Водночас Андрій Пивоварський переконаний, що заяви про нібито корупцію були зроблені з метою створення перепон для залучення інвестицій: «Укрзалізниця та міністерство зараз активно ведуть переговори Європейським інвестиційним банком, з ЄБРР про залучення нових грошей».

Ситуація і з звинуваченнями Укрспирту виглядає ще більш абсурдною – при річному обороті 3 млрд.дол, прозвучали звинувачення у використанні корупційних схем на … 120 млрд. дол.

«Хочу нагадати, що загальний обсяг компанії 3 млрд. всього, - заявив міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко. - Дуже важко з 3 вкрасти 120».

«Ми готові всю інформацію передати антикорупційному прокурору. Якщо інформація не буде підтверджена, значить керівництво підприємства повинне подавати в суди», - наголосив Олексій Павленко. Він додав, що чистий прибуток Укрспирту за 9 місяців цього року вдвічі перевищує офіційний результат минулого року і в 10 разів перевищує результати 2013 року.

Міністр також висловив думку, що такі голослівні заяви були зроблені з метою дискредитації.

«Такі заяви шкодять не лише приватизації, тому що ми зараз озвучили, що Укрспирт має бути приватизовано, а й іміджу України і уряду», - зазначив Олексій Павленко.