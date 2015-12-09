У "Народному фронті" заявляють, що реформи стали ґрунтом для спекуляцій з боку популістів

Непопулярні, але потрібні країні реформи, на які змушений був піти уряд України для того, щоби збалансувати державний бюджет та врятувати країну, стали ґрунтом для спекуляцій та інформаційних атак.

Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт", член Комітету Верховної Ради з питань бюджету Олег Медуниця, оцінюючи рік діяльності уряду.

"Я думаю, що у світовій історії не було жодного випадку, коли в країні, яка веде війну, яка колосально збільшує видатки на оборону, покращувалась б економіка, росло виробництво, приходили інвестори та збільшувалася заробітна плата. Таке неможливо апріорі", - наголосив він.

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За словами Олега Медуниці, критики уряду чомусь забувають про те, що народні депутати, зокрема з фракцій коаліції, неодноразово провалювали урядові законопроекти. В цілому Медуниця зазначив, що протягом минулого року парламентська коаліція підтримала лише 30% урядових законодавчих ініціатив.

"Таким чином, уряд був позбавлений необхідної підтримки для виконання і Коаліційної угоди, і своїх програмних цілей, які були проголошені рік тому", - підкреслив депутат.

Оцінюючи бюджетні процеси, Медуниця зазначив, що Державний бюджет 2015 року був "хоч і дуже складним, але найкращим за усі роки незалежності України", особливо для місцевих органів влади.

"Відбулася бюджетна децентралізація, і місцеві громади отримали небачені до цього часу кошти, які вкладали в розвиток: це і новий громадський транспорт, і нові дороги в містах", - резюмував він.