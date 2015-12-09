Порошенко обговорив з послом Молдови виведення військ РФ із Придністров'я

19:32, 09 грудня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко обговорив з новопризначеним послом Молдови в Україні Русланом Болбочаном питання виведення російських військ з Придністров'я.

Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Порошенко сказав під час прийому вірчих грамот від Болбочана.

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Глава держави висловив сподівання на якнайшвидшу стабілізацію політичної ситуації та формування нового молдавського уряду.

"Були обговорені окремі аспекти придністровського врегулювання та роль України й Молдови в забезпеченні регіональної безпеки, зокрема в питанні виведення російських військ з території України та Молдови", - йдеться у повідомленні.

На зустрічі відзначили важливість координації зусиль на євроінтеграційному напрямі, в тому числі, у контексті імплементації угод про асоціацію з Європейським Союзом.

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