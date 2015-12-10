"Майдан закордонних справ" у День захисту прав людини назвав справу Корбана незаконною

Про це йдеться у прес-релізі «Майдану закордонних справ» з нагоди всесвітнього Дня захисту прав людини.

Зокрема, як заявили у фонді, при затриманні Корбану не роз’яснено підстави затримання, його права, в тому числі права на захист, проігноровано вимоги ст. 29 Конституції України, згідно якої ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

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"Після чого, в порушення вимог ч. 1 ст. 210 КПК України, згідно яких слідчий був зобов’язаний доставити Корбана Г.О. до найближчого підрозділу органу досудового розслідування, в якому негайно реєструється дата, точний час (години і хвилини) доставлення затриманого та інші відомості, передбачені законодавством, та який розташований у м. Дніпропетровську, Корбана Г.О. відвезли на аеродром та на гелікоптері перевезли до іншого міста (вірогідно до міста Полтава) звідки автомобілем перевезли до міста Києва. При цьому в порушення вимог ст. ст. 42 ч.4 п.7, 208 ч. 4, 213 ч.1, ч.2 КПК України, Корбану Г.О. не надано можливість негайно повідомити про своє затримання та місце перебування близьким", - наголосили у фонді.

"Відповідно до п. 1 ст. 5 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений свободи інакше як в порядку, встановленому Законом. Відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», суди України при розгляді справ застосовують Конвенцію та практику Європейського суду як джерело права. Згідно з практикою Європейського суду, фіксація точних даних про затримання, як і підстави затримання, є необхідною умовою законності затримання для цілей, передбачених зазначеної вище ст. 5 Європейської конвенції. Таким чином, затримання Корбана Г.О. всупереч вимогам ст. 208 КПК України, одночасно є і порушенням норм міжнародного права", - йдеться у прес-релізі.