Тимошенко: ми будуємо Європу в Україні, але під дуже жорстким контролем

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність активізувати процес адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Ми сьогодні на засідання уряду провели аналіз темпів адаптації за останні роки законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Можна сказати, що така адаптація зовсім не проводилася, настільки вона була мінімальною», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, на сьогоднішньому засіданні уряд затвердив механізми і процедури для того, щоб адаптація законодавства здійснювалася динамічніше. Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що затверджені графіки для всіх міністерств, кожне з яких звітуватиме перед урядом за виконану роботу з адаптації законодавства в своїй сфері.

«Власне кажучи, ми повинні зараз в Україні будувати Європу. Цим ми і займатимемося, але тепер під дуже жорстким контролем», - підкреслила глава уряду.