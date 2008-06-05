Кому будувати міст через Дніпро?

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ звернеться до Кабінету Міністрів України з проханням розглянути і затвердити техніко-економічне обґрунтування нового мосту через Дніпро, який планується збудувати у Кременчуці.

Як передає кореспондент УНІАН, з таким підсумком у Кременчуці завершилася нарада В.АСАДЧЕВА, його заступника Сергія ЯСИНСЬКОГО та міського голови Кременчука Миколи ГЛУХОВА з представниками «Укравтодору».

Головне спірне питання - протилежні точки зору на майбутній міст. На думку міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА, міст має бути комунальним. Натомість позиція області і міста - через Кременчук проходить дорога державного значення Дніпропетровськ - Бориспіль й, відповідно, міст має бути державним.

"Ніхто не проводив моніторингу кількості проходження транзитного транспорту через Кременчук, а вона величезна і збільшується з кожним роком. Тож цей напрям сьогодні вже ніяк не підпадає під категорію дороги місцевого значення. Невже слід припинити проходження транзитних фур нашим мостом, щоб у Києві визнали справжнє значення нашого мосту?", - зазначив під час наради міський голова Кременчука. За його висновками, Кременчук не ставить першочерговим питання коштів. Для цього планується залучити інвесторів. Однак, для того, щоб їх знайти, необхідне техніко-економічне обґрунтування будівництва нового мостового переходу, погоджене Кабміном.

Як повідомляв УНІАН, міській владі Кременчука не вдалося пройти етап затвердження ТЕО самотужки. На заваді стала позиція Мінфіну, де вважають, що міст через Дніпро на державній автомобільній дорозі має бути комунальним.