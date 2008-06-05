Тимошенко: починати треба з якості житла, а не з пені та штрафів

Кабінет міністрів України на вчорашньому засіданні не схвалив проект закону про відміну дії закону України “Про тимчасову заборону стягування з громадян України пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції після засідання уряду повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

“Починати треба з надання людям якісних житлово-комунальних послуг, а не з того, щоб з них брати пені і штрафи”, - заявила вона, коментуючи рішення уряду.

У свою чергу, міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій КУЧЕРЕНКО висловив жаль з приводу несхвалення цього законопроекту і зазначив, що наразі такий закон не підтримає достатня кількість депутатів.

Він також сподівається, що цей документ буде доопрацьовано і винесено на розгляд уряду незабаром.