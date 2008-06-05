Візит Ющенка до Москви має серйозну психологічну інтригу - експерт

Віктор Ющенко у четвер, як очікується, почне дводенний візит до Російської Федерації. Російський візит українського президента відбувається на тлі чергового ускладнення двосторонніх відносин. Візитом зі серйозною психологічною інтригою назвав поїздку Віктора Ющенка до Москви директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. На його думку, перед Ющенком стоїть завдання закласти основу не лише особистих відносин з президентом Медведєвим, а й співпраці між главами урядів обох країн. Експерт закликав не переоцінювати значення ухваленого напередодні візиту Ющенка заклику Держдуми до президента і прем`єра Росії вийти з Договору про дружбу з Україною в разі її приєднання до Плану дій з членства в НАТО та наполягання на виведенні з Криму російського Чорноморського флоту: «Президент України закцентує увагу на тому, що, чим більше загострюватимуть цю ситуацію російські політики, тим менше від того виграє Росія в непростому діалозі з Києвом». Віктор Ющенко, як вважає Карасьов, закликатиме свого російського колегу до більш збалансованих реакцій Москви на нові виклики в безпековій та оборонній сферах.

Німецька хвиля