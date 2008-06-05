Янукович бачився з Медведєвим і Путіним

Під час поїздки до Москви лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ провів зустрічі з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ та головою уряду Росії Володимиром ПУТІНИМ.

Центральною темою переговорів стало питання продовження дії українсько-російського Договору про дружбу, співробітництво та партнерство, повідомляє персональний інформаційний сервер В.ЯНУКОВИЧА.

У ході зустрічей сторони звернули увагу на необхідність посилення переговорного процесу з усіх чутливих питань двосторонніх відносин.

В.ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що Україна і Росія завжди були і будуть стратегічними партнерами, а обов`язок політиків полягає в тому, щоб забезпечувати динамічний розвиток країн заради добробуту їх народів.

Він особисто привітав Д.МЕДВЕДЄВА зі вступом на пост Президента Росії, а В.ПУТІНА – на посаду голови уряду РФ.

Лідер Партії регіонів щиро побажав керівникам Росії плідної роботи, успіхів на відповідальних і високих посадах, нових звершень на благо народу Росії.