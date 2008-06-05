Ющенко відвідає Соловки
Президент відбув з візитом до Росії
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочим візитом до Росії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, сьогодні глава держави відвідає Соловецький монастир (Архангельська область), що розташований на Великому Соловецькому острові.
6 червня В.ЮЩЕНКО візьме участь у неформальній зустрічі глав держав-учасниць СНД, яка відбудеться у Санкт-Петербурзі.
Президент України також проведе низку двосторонніх зустрічей та дасть коротку прес-конференцію для українських журналістів.
У складі офіційної делегації до Росії перебувають: міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО, заступники глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК та Олександр ЧАЛИЙ, депутати Верховної Ради України Петро ПОРОШЕНКО, Петро ЮЩЕНКО, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Костянтин ГРИЩЕНКО.