Портнов пояснив свій вчинок

Народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ заявляє, що зняв свою кандидатуру на посаду керівника Фонду державного майна заради єдності коаліції та пришвидшення зміни керівництва ФДМУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

Він нагадав, що фракція НУ-НС зробила заяву, що проголосує за звільнення Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ, якщо БЮТ відкличе кандидатуру А.ПОРТНОВА.

«Тому я своєю заявою про зняття кандидатури надаю таку можливість своїм колегам по коаліції виконати коаліційні домовленості і проголосувати за кадрову ротацію у Фонді держмайна», - сказав депутат.

Водночас А.ПОРТНОВ наголосив, що не збирається відмовлятися від критики на адресу Президента України зі свого боку. «Я своїх переконань ні на які посади змінювати не буду», - сказав він.

Він також повідомив, що фракція БЮТ вимагатиме, аби саме сьогодні у парламенті відбулося голосування по відставці В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чи визначена вже інша кандидатура на посаду голову ФДМУ, депутат наголосив, що це питання відноситься до компетенції прем’єр-міністра України.