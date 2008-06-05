Литвина обурило "лицедійство" Тимошенко

Фракція Блоку Литвина у Верховній Раді наполягатиме на необхідності запровадження погодинної оплати праці та підвищення мінімальної частки заробітної плати у структурі собівартості продукції.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві фракції "з приводу блокування законопроектів з питань встановлення в Україні справедливої заробітної платні".

За словами авторів заяви, "4 червня 2008 року український народ отримав наочне підтвердження цинічно-викличного ігнорування представниками політико-олігархічних кланів інтересів людей праці під час голосування у Верховній Раді України законопроектів щодо запровадження погодинної оплати та підвищення мінімальної частки заробітної плати у структурі собівартості продукції".

При цьому депутати Блоку Литвина зазначили, що їхні законодавчі ініціативи "відкривали шлях до реального підвищення добробуту людей на основі встановлення справедливих заробітних плат. Що, в свою чергу, забезпечило б суттєве зростання надходжень до Пенсійного фонду, а, відповідно, розміру пенсій".

Між тим, на переконання авторів заяви, результати розгляду і голосування за зазначені законопроекти показали, що більшість депутатів парламенту, не зважаючи на політичне протистояння між собою, "єдині тоді, коли йдеться про їхні особисті інтереси. Вони ще раз довели, що головне їхнє призначення у Верховній Раді полягає у примноженні власних статків".

Особливо дивною депутатам Блоку Литвина видається позиція депутатів від фракції «Блок Юлії Тимошенко», оскільки прем’єр-міністр України публічно заявила, що вона стовідсотково підтримує усі програмні засади нашого Блоку і готова включити їх до Програми діяльності уряду.

"Фракція Блоку Литвина рішуче засуджує таке лицедійство і заявляє, що ми не відступимося від своїх позицій у соціальних питаннях, основу яких має скласти справедлива зарплата", - наголосили депутати.

Як повідомлялося, 4 червня ВР не підтримала проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (стосовно погодинної оплати праці), внесеного народним депутатом України Олегом ЗАРУБІНСЬКИМ (фракція Блоку Литвина).

Законопроект підтримали 196 народних депутатів (при необхідних 226 – УНІАН) із 428 зареєстрованих у залі.

Також ВР відхилила законопроект про встановлення мінімальної частки заробітної плати у структурі собівартості продукції. Автор, народний депутат Катерина ВАЩУК (Блок Литвина) пропонувала законодавчо визначити мінімальну частку заробітної плати у структурі собівартості продукції на рівні, не нижчому за 30%.