Іван Васюник: якщо ми прагнемо зберегти демкоаліцію, то мусимо визнати, що прем‘єром може бути лише Тимошенко

Виступ віце прем`єр-міністра Івана Васюника на політраді Народного Союзу Наша Україна (30 травня 2008 року)

Шановні друзі!

Спочатку про вибори в Києві. Це дійсно Сталінград. І передусім Сталінград для Нашої України. Але це не кінець, якби кому не хотілося. І я категоричний противник шукати винних. Висновок - один: треба кардинально змінити стратегію партії. Тобто припинити ховатися за спиною Президента і стати реальною політичною силою.

Тепер про коаліцію. І Президент, і прем‘єр заявляють, що альтернативи демократичній коаліції немає.

Президент каже, що не уявляє іншого уряду. Прем‘єр заявляє про готовність співпрацювати з Президентом. І хай так буде.

Якщо ми дійсно прагнемо зберегти демократичну коаліцію, а це коаліція БЮТ і НУНС, то мусимо визнати, що прем‘єром може бути лише Юлія Тимошенко. З усіма її плюсами та мінусами.

Якщо нас сьогодні не влаштовує прем‘єр Тимошенко, то розмови про збереження демократичної коаліції треба припинити.

Якщо ж коаліція залишається, то ми маємо звернутися до Президента та прем‘єра і вимагати полишити взаємопоборювання та війну їхнього оточення. І для початку – проводити щоденні зустрічі віч-на-віч. А державою інакше управляти не можна.

Тепер щодо Уряду. Наш уряд має як досягнення, так і невдачі. Невдачі були як з вини Уряду, так і внаслідок вставляння палок в колеса.

Але мушу сказати, що хоча б через одне цей Уряд варто було створювати. Уряд довів, що він здатний захищати національні інтереси. Це – український уряд.

Уряд наважився розірвати кабальну угоду з приводу шельфу.

І цей уряд вже не відступиться - я так розумію ситуацію.

І це це не останній крок до здобуття Україною енергетичної незалежності. Наголошую, що якщо буде інша коаліція, до якої дехто закликає, і буде інший уряд, то ВЕНКО-Прикерченська повернеться, чи замість неї ми отримаємо ще десятки інших „венків”.

І наостанок – про „широку” коаліцію. У своєму інтерв’ю пан Колєсніков, представник так званої поміркованої частини Партії Регіонів, заявив, що в новому проекті Конституції від Партії регіонів є обов’язкова теза про дві державні мови. Це що, підстава для переформатування коаліції? Чи потрібні інші аргументи?

Ми всі вистояли Майдан, і всі ми часто помилялися після Майдану.

Але ніхто помаранчеву революцію ще не ліквідовував.

Ми не повинні підтримувати ані Президента проти прем‘єра, ані прем‘єра проти Президента.

Ми маємо підтримати демократичну коаліцію. Ми маємо підтримати Україну.