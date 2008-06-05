У «Єдиному Центрі» почекають, поки Яценюк сам прийде

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не відмовлявся від пропозиції очолити партію «Єдиний Центр». Про це повідомив член президії партії, народний депутат України від НУ-НС Віктор ТОПОЛОВ в інтерв`ю газеті «Дело».

Зокрема, відповідаючи на запитання, чому А.ЯЦЕНЮК відмовився від пропозиції стати головою партії «Єдиний Центр», В.ТОПОЛОВ відповів: «Він не відмовився. Не треба форсувати. Він чудово знає, що ми б хотіли, щоб А.ЯЦЕНЮК був серед нас. Але ми почекаємо, поки він сам прийде і прийме рішення стати членом «Єдиного Центру». А вмовляти не будемо».

Депутат розповів, що говорив А.ЯЦЕНЮКУ, що рано чи пізно він до нас все одно долучиться. І, за словами В.ТОПОЛОВА, голова парламенту відповів: «Можливо».

В.ТОПОЛОВ також розповів газеті про процеси формування партії і переговори з іншими політичними силами щодо об`єднання. Зокрема про те, що сьогодні партія активно росте, але точну кількість можна буде сказати тільки після з`їзду, запланованого на липень. «Щодня у всіх областях іде робота по прийому в партію. У нас уже майже в усіх областях визначені керівники оргкомітетів, майже в усіх областях визначені дати партійних конференцій. Тільки по Києву і Донецьку поки що не вирішені деякі питання», - зазначив він.

Торкаючись об`єднувальних процесів, В.ТОПОЛОВ розповів, що сьогодні «ЄЦ» веде досить об`ємні переговори з НДП, Аграрною партією, Демократичною партією, з іншими громадськими рухами. «Нами взятий курс не на об`єднання партій. Для того, щоб об`єднувати партії, зараз не існує нормативної бази. Ми налаштовані на об`єднання індивідуальностей. Ми говоримо «новачкам»: «Хочте стати членом нашої партії, пишіть заяву про вихід зі своєї», - зазначив депутат.

У той же час він скептично оцінив шанси приєднання до «Єдиного Центру» Української народної партії Юрія КОСТЕНКА.

Відповідаючи на запитання, кого б він хотів бачити серед членів своєї партії, В.ТОПОЛОВ шкодує, що «через певні обставини дехто поки що не може бути членом партії». Приміром, він назвав міністра юстиції Миколу ОНІЩУКА, главу Секретаріату Президента Віктора БАЛОГУ. У той же час він закликав не переоцінювати роль В.БАЛОГИ в «ЄЦ». «Віктор Іванович (БАЛОГА) позитивно ставиться до створення нової політичної сили. Що він робить (у партії – УНІАН)? Він нам не заважає», - сказав член президії.

В.ТОПОЛОВ ухилився від прямої відповіді, чи ведуться переговори з членами фракції Партії регіонів. «Є люди в Партії регіонів, яких я дуже поважаю», - сказав він, додавши, що деяких хотів би бачити в «ЄЦ»: «хотів би, але чи захочуть вони - час покаже».

Він назвав прізвище Юхима ЗВЯГІЛЬСЬКОГО, Бориса ДЕЙЧА. Кажучи про лідера регіоналів Віктора ЯНУКОВИЧА, В.ТОПОЛОВ зазначив, що «він помудрішав. До того ж він, у принципі, не радикал. Я думаю, що ми цілком можемо бути партнерами».

Разом з тим, він скептично поставився до можливості подібної співпраці з Миколою АЗАРОВИМ, Рінатом АХМЕТОВИМ, Борисом КОЛЕСНІКОВИМ: «Це різні люди. Микола Янович (АЗАРОВ) має своїми знаннями допомагати новій порослі приймати збалансовані рішення, але не йти на великі посади у виконавчу владу. Не потрібно йти у виконавчу владу ні Борису Вікторовичу (КОЛЕСНІКОВУ), ні Рінату Леонідовичу (АХМЕТОВУ). Більше того, я думаю, що їм навіть у парламенті робити нічого. Можливо, й мені теж. Я ж не від хорошого життя пішов у Верховну Раду».

Як повідомляв УНІАН, 28 травня газета "Дело", посилаючись на власні джерела, повідомила, що голові ВР А.ЯЦЕНЮКУ пропонують очолити партію "Єдиний Центр".

За даними видання, 12 липня відбудеться всеукраїнський засновницький з`їзд партії "Єдиний Центр". Напередодні з`їзду "Єдиний Центр" активізував роботу по залученню нових членів партії.

Того ж дня, на прес-конференції в Одеській облдержадміністрації, коментуючи таку інформацію, А.ЯЦЕНЮК заявив, що не має наміру очолювати політичну партію «Єдиний Центр». «Я не збираюся очолювати ніякого політичного проекту. А якщо й доведеться колись очолити, то лише той, який створю особисто», - сказав він.