НУ-НС квапить БЮТ із заміною Портнову

Фракція "Наша Україна – Народна самооборона" закликає БЮТ вже сьогодні внести нову кандидатуру на посаду голови Фонду державного майна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради заявив лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, попередній кандидат на цю посаду Андрій ПОРТНОВ зняв свою кандидатуру не тому, що цього вимагав НУ-НС. «Він сам себе зняв з цієї посади публічними коментарями, які йшли в розріз із питаннями етики всередині коаліції», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він також зазначив, що БЮТ має вже сьогодні внести нову кандидатуру з тим, щоб вона була обговорена в сесійній залі, і коаліція ухвалить по ній рішення. «Нас всіх повинні цікавити ті принципи, які новий керівник Фонду держмайна буде сповідувати», - сказав лідер НУ-НС.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат БЮТ, призначений урядом виконувачем обов`язків голови Фонду держмайна, А.ПОРТНОВ сьогодні відмовився від намірів обійняти посаду голови ФДМУ.

За його словами, він прийняв таке рішення заради єдності коаліції та пришвидшення зміни керівництва ФДМУ.

А.ПОРТНОВ нагадав, що фракція НУ-НС зробила заяву, що проголосує за звільнення Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ, якщо БЮТ відкличе кандидатуру А.ПОРТНОВА.

«Тому я своєю заявою про зняття кандидатури надаю таку можливість своїм колегам по коаліції виконати коаліційні домовленості і проголосувати за кадрову ротацію у Фонді держмайна», - сказав депутат.

Він також повідомив, що фракція БЮТ вимагатиме, аби саме сьогодні у парламенті відбулося голосування по відставці В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.